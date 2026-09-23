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    "Mersedes" komandasının rəhbəri Toto Volff: "Bakıda bolidin zəif cəhətləri aydın görünür"

    Formula 1
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:23
    Mersedes komandasının rəhbəri Toto Volff: Bakıda bolidin zəif cəhətləri aydın görünür

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində bolidin zəif cəhətləri xüsusilə aydın görünür.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Mersedes" komandasının rəhbəri Toto Volff açıqlama verib.

    Funksioner Bakıdakı yarış və gərgin turnir təqvimi barədə fikirlərini bölüşüb:

    "Son nəticələrimiz ümidvericidir. Amma bu, heç nəyə zəmanət vermir. Bakıda bolidin zəif cəhətləri xüsusilə aydın görünür. İşimizə köklənməli və qazana biləcəyimiz bütün xalları toplamalıyıq".

    T.Volff Bakıdakı yarışı təqvimdəki qeyri-adi traslardan biri adlandırıb:

    "Həm boliddən, həm də pilotlardan ciddi tələbkarlıq tələb olunur. Burada düzlüklərdə yüksək sürət, əyləcləmə zonalarında özünəinam və İçərişəhərin dar, yavaş döngələrini səmərəli keçə bilən bolid lazımdır".

    Xatırladaq ki, sentyabrın 24-də start götürəcək Azərbaycan Qran-prisi üç gün davam edəcək.

    Toto Bolff Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Тото Вольфф: Бакинская трасса станет серьезной проверкой для Mercedes
    Baku City Circuit to be serious test for Mercedes, Toto Wolff says

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