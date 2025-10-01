Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября
Спорт
- 01 октября, 2025
- 17:39
Регистрация на соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU будет объявлена 23 октября.
Как сообщает Report, об этом президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде заявил на пресс-конференции, посвященной международному соревнованию по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU.
Он отметил, что одна из основных целей в проведении этого мероприятия заключается в привлечении большего числа туристов.
"В этом соревновании также примут участие женщины, а также представители старшего поколения, например, люди в возрасте 75 лет. Для участия в соревновании требуется лицензия. Эту лицензию можно приобрести за плату в федерации", - подчеркнул Фархадзаде.
