Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября

Регистрация на соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU будет объявлена 23 октября.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде заявил на пресс-конференции, посвященной международному соревнованию по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU.

Он отметил, что одна из основных целей в проведении этого мероприятия заключается в привлечении большего числа туристов.

"В этом соревновании также примут участие женщины, а также представители старшего поколения, например, люди в возрасте 75 лет. Для участия в соревновании требуется лицензия. Эту лицензию можно приобрести за плату в федерации", - подчеркнул Фархадзаде.