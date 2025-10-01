Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Спорт
    • 01 октября, 2025
    • 17:39
    Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября

    Регистрация на соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU будет объявлена 23 октября.

    Как сообщает Report, об этом президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде заявил на пресс-конференции, посвященной международному соревнованию по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU.

    Он отметил, что одна из основных целей в проведении этого мероприятия заключается в привлечении большего числа туристов.

    "В этом соревновании также примут участие женщины, а также представители старшего поколения, например, люди в возрасте 75 лет. Для участия в соревновании требуется лицензия. Эту лицензию можно приобрести за плату в федерации", - подчеркнул Фархадзаде.

