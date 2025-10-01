İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 17:07
    IRONMAN 70.3 BAKU triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaq

    "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Triatlon Federasiyasının prezidenti Fərid Fərhadzadə Azərbaycan idman tarixində ilk dəfə baş tutacaq beynəlxalq "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlon yarışı ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    O bildirib ki, bu yarışı təbliğ etməklə daha çox turistin cəlb olunması əsas məqsədlərdəndir.

    "Yarışlar zamanı 2500 atlet dənizdə üzməyi səbrsizliklə gözləyir. Bu yarışda xanımlar da iştirak edəcək, həmçinin daha yaşlı təbəqə, məsələn, 75 yaşındakı şəxslər də olacaq. Yarışın adında qeyd edilən 70.3 əslində məsafəni göstərir. Yarışda iştirak etmək üçün lisenziya tələb olunur. Həmin lisenziyanı federasiyadan ödənişli əldə etmək mümkündür", - F.Fərhadzadə vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlon yarışı 2026-cı il sentyabrın 5–6-da Bakıda keçiriləcək və "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək. 1.9 kilometrlik tək dövrədən ibarət üzgüçülük mərhələsi Xəzər dənizinin sahilində baş tutacaq. 90 kilometrlik velosiped mərhələsi 2 dövrədən ibarət olacaq. 3 dövrədən ibarət qaçış yarımmarafonu isə 21,1 kilometri əhatə edəcək.

    2026-cı il sentyabrın 4–6-da sakinlər və qonaqlar üçün əyləncə proqramı, "IRONMAN EXPO" zonası təşkil olunacaq. Ziyarətçilər rəsmi IRONMAN məhsulları və digər idman ləvazimatlarını əldə edə biləcəklər.

