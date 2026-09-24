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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию "Формулы 2" в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 15:13
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Пилоты Rodin Motorsport заняли первые два места во второй квалификации Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку.

    Как сообщает Report, лучший результат показал Мартиниус Стенсхорне. Его напарник Алекс Данн стал вторым, а третье место занял Рафаэл Камара из Invicta Racing.

    Ранее Данн выиграл первую квалификацию.

    На Бакинской городской трассе стартовала вторая квалификация Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Как сообщает Report, сессия стартовала в 14:45. По ее итогам определится стартовый порядок второй основной гонки, которая пройдет в субботу.

    Ранее лучшее время в свободной практике показал пилот ART Grand Prix Куш Майни, а первую квалификацию выиграл Алекс Данн из Rodin Motorsport.

    Бакинский этап завершится 26 сентября.

    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию Формулы 2 в Баку - ОБНОВЛЕНО

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    "Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Martinius Stenshorne tops second Formula 2 qualifying in Baku
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