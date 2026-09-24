Стенсхорне выиграл вторую квалификацию "Формулы 2" в Баку - ОБНОВЛЕНО

Пилоты Rodin Motorsport заняли первые два места во второй квалификации Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку.

Как сообщает Report, лучший результат показал Мартиниус Стенсхорне. Его напарник Алекс Данн стал вторым, а третье место занял Рафаэл Камара из Invicta Racing.

Ранее Данн выиграл первую квалификацию.

14:48

На Бакинской городской трассе стартовала вторая квалификация Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

Как сообщает Report, сессия стартовала в 14:45. По ее итогам определится стартовый порядок второй основной гонки, которая пройдет в субботу.

Ранее лучшее время в свободной практике показал пилот ART Grand Prix Куш Майни, а первую квалификацию выиграл Алекс Данн из Rodin Motorsport.

Бакинский этап завершится 26 сентября.