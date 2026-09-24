Стенсхорне выиграл вторую квалификацию "Формулы 2" в Баку - ОБНОВЛЕНО
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 15:13
Пилоты Rodin Motorsport заняли первые два места во второй квалификации Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку.
Как сообщает Report, лучший результат показал Мартиниус Стенсхорне. Его напарник Алекс Данн стал вторым, а третье место занял Рафаэл Камара из Invicta Racing.
Ранее Данн выиграл первую квалификацию.
На Бакинской городской трассе стартовала вторая квалификация Гран-при Азербайджана "Формулы 2".
Как сообщает Report, сессия стартовала в 14:45. По ее итогам определится стартовый порядок второй основной гонки, которая пройдет в субботу.
Ранее лучшее время в свободной практике показал пилот ART Grand Prix Куш Майни, а первую квалификацию выиграл Алекс Данн из Rodin Motorsport.
Бакинский этап завершится 26 сентября.
Фото
Martinius Stenshorne tops second Formula 2 qualifying in Baku
Последние новости
21:32
Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и СШАВ регионе
21:05
ЦАХАЛ заявил об атаках на радикалов в Газе и юге ЛиванаДругие страны
20:58
Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"Формула 1
20:41
Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиадеИндивидуальные
20:19
Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
20:06
Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:43
Видео
На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"Внутренняя политика
19:36
Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силойВ регионе
19:24