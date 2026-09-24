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    "Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 15:05
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB

    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sıralama turu başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə ən yaxşı nəticəni "Rodin Motorsport"dan Martinius Stenşorne göstərib.

    "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann ikinci, "İnvicta Racing"dən Rafael Kamara üçüncü olub.

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sıralama turu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 14:45-də start verilib.

    Daha əvvəl ikinci dərəcəli pilotların sərbəst yürüşündə "Art Grand Prix" komandasından Kuş Maini ən yaxşı nəticəni göstərib.

    Birinci sıralama turunda isə "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann lider olub.

    Xatırladaq ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 2: Bakıda ikinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Art Grand Prix Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Foto
    Стенсхорне выиграл вторую квалификацию "Формулы 2" в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Martinius Stenshorne tops second Formula 2 qualifying in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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