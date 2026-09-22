Пилот "Audi" Хюлькенберг о Гран-при Азербайджана: Борьба будет очень плотной

Гонщик команды "Audi" Нико Хюлькенберг подчеркнул необходимость безошибочного выступления на Гран-при Азербайджана по "Формуле 1".

Как передает Report, об этом заявил немецкий пилот коллектива "Audi".

Опытный автогонщик, поделившийся впечатлениями с пресс-службой немецкой команды, также прокомментировал предстоящий этап в Баку:

"В последних нескольких гонках мы стабильно боремся за очки и намерены продолжать это. На бакинской трассе сутуация может измениться очень быстро. Если нам удастся отработать уик-энд чисто и качественно выполнить все, что в наших силах, шансы на хороший результат появятся. Думаю, что здесь, как и на предыдущих этапах, борьба будет очень плотной. Именно поэтому ключевое значение имеет проведение уик-энда без единой ошибки".

Напомним, Гран-при Азербайджана состоится 24–26 сентября.