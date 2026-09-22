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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пилот "Audi" Хюлькенберг о Гран-при Азербайджана: Борьба будет очень плотной

    Спорт
    • 22 сентября, 2026
    • 11:21
    Пилот Audi Хюлькенберг о Гран-при Азербайджана: Борьба будет очень плотной

    Гонщик команды "Audi" Нико Хюлькенберг подчеркнул необходимость безошибочного выступления на Гран-при Азербайджана по "Формуле 1".

    Как передает Report, об этом заявил немецкий пилот коллектива "Audi".

    Опытный автогонщик, поделившийся впечатлениями с пресс-службой немецкой команды, также прокомментировал предстоящий этап в Баку:

    "В последних нескольких гонках мы стабильно боремся за очки и намерены продолжать это. На бакинской трассе сутуация может измениться очень быстро. Если нам удастся отработать уик-энд чисто и качественно выполнить все, что в наших силах, шансы на хороший результат появятся. Думаю, что здесь, как и на предыдущих этапах, борьба будет очень плотной. Именно поэтому ключевое значение имеет проведение уик-энда без единой ошибки".

    Напомним, Гран-при Азербайджана состоится 24–26 сентября.

    Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Niko Hülkenberq: "Azərbaycan Qran-prisini səhvsiz keçirmək vacibdir"
    Nico Hulkenberg: It is important to have an error-free Azerbaijan Grand Prix

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