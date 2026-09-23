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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп: Эрдоган - выдающийся человек

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 01:23
    Трамп: Эрдоган - выдающийся человек

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - выдающийся человек и мой очень хороший друг.

    Как сообщает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании, посвященном конфликту с Ираном, в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "За этим столом у меня прекрасные друзья. Проделана выдающаяся работа, я всем вам очень благодарен. Эрдоган - выдающийся человек, он мой очень хороший друг. Он "крепкий орешек". Не играйте с ним", - сказал Трамп.

    Он добавил, что мирный план по Газе стал отличным подходом. При этом президент США утверждал, что Иран стремится обладать ядерным оружием: "Мы этого не допустим. У Ирана не осталось никакой военной мощи. Баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты уничтожены. Системы противовоздушной обороны уничтожены.

    Их экономика превратилась в руины, иранская валюта обесценена. Мы изолируем Иран в финансовом отношении".

    Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Соединенные Штаты Америки (США) Турция
    Tramp: Ərdoğan möhtəşəm insandır
    Trump hails Erdogan as 'tough cookie', 'fantastic guy'

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