Трамп: Эрдоган - выдающийся человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - выдающийся человек и мой очень хороший друг.

Как сообщает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании, посвященном конфликту с Ираном, в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"За этим столом у меня прекрасные друзья. Проделана выдающаяся работа, я всем вам очень благодарен. Эрдоган - выдающийся человек, он мой очень хороший друг. Он "крепкий орешек". Не играйте с ним", - сказал Трамп.

Он добавил, что мирный план по Газе стал отличным подходом. При этом президент США утверждал, что Иран стремится обладать ядерным оружием: "Мы этого не допустим. У Ирана не осталось никакой военной мощи. Баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты уничтожены. Системы противовоздушной обороны уничтожены.

Их экономика превратилась в руины, иранская валюта обесценена. Мы изолируем Иран в финансовом отношении".