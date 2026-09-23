Баскетбольный "Нефтчи" стартовал с победы на Кубке Европы ФИБА
Футбол
- 23 сентября, 2026
- 21:13
Баскетбольная команда "Нефтчи" успешно начала участие в Кубке Европы ФИБА.
Как сообщает Report, "Нефтчи" обыграла в квалификационном этапе эстонский "Пярну" со счетом 80:67.
Матч прошел во Дворце спорта в Баку.
Отметим, что ответная встреча между состоится 30 сентября. Победитель пары в общем этапе Кубка Европы ФИБА сыграет в группе H с командами "Орадя" (Румыния), "Фрибур Олимпик" (Швейцария), ВЭФ (Латвия), "Миконос" (Греция) и "Локомотив" (Пловдив, Болгария).
"Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə qələbə ilə start verib
Neftchi begins FIBA Europe Cup with victory
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