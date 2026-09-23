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    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə qələbə ilə start verib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 20:51
    Neftçi FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə qələbə ilə start verib

    "Neftçi" baksetbol komandası FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə start verib.

    "Report"un məlumatına görə, təsnifat mərhələsində Estoniyanın "Parnu" komandası ilə üz-üzə gələn "ağ-qaralar" 80:67 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında keçirilib.

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü sentyabrın 30-da baş tutacaq. Cütün qalibi FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin H qrupunda "Oradya" (Rumıniya), "Fribur Olimpik" (İsveçrə), VEF (Latviya), "Mikonos" (Yunanıstan) və "Lokomotiv" (Plovdiv, Bolqarıstan) komandaları ilə oynayacaq.

    Neftçi BK FIBA Avropa Kuboku Bakı İdman Sarayı
    Баскетбольный "Нефтчи" стартовал с победы на Кубке Европы ФИБА
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