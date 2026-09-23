Politico: США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизеля

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива на фоне рекордного роста цен, несмотря на разногласия внутри администрации.

Как передает Report со ссылкой на Politico, Трамп склоняется к тому, чтобы объявить о такой мере до конца этой недели. При этом Белый дом отрицает информацию о подготовке запрета.

Ранее Трамп заявил, что выступает за ограничение экспорта дизельного топлива. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация изучает возможность введения полного или частичного запрета и оценивает его влияние на внутренние нефтеперерабатывающие мощности