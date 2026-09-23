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    Politico: США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизеля

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 21:27
    Politico: США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизеля

    Администрация президента США Дональда Трампа готовит план по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива на фоне рекордного роста цен, несмотря на разногласия внутри администрации.

    Как передает Report со ссылкой на Politico, Трамп склоняется к тому, чтобы объявить о такой мере до конца этой недели. При этом Белый дом отрицает информацию о подготовке запрета.

    Ранее Трамп заявил, что выступает за ограничение экспорта дизельного топлива. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация изучает возможность введения полного или частичного запрета и оценивает его влияние на внутренние нефтеперерабатывающие мощности

    Дональд Трамп Белый дом
    "Politico": ABŞ dizel ixracına 90 günlük qadağa hazırlayır
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