Politico: США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизеля
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 21:27
Администрация президента США Дональда Трампа готовит план по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива на фоне рекордного роста цен, несмотря на разногласия внутри администрации.
Как передает Report со ссылкой на Politico, Трамп склоняется к тому, чтобы объявить о такой мере до конца этой недели. При этом Белый дом отрицает информацию о подготовке запрета.
Ранее Трамп заявил, что выступает за ограничение экспорта дизельного топлива. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация изучает возможность введения полного или частичного запрета и оценивает его влияние на внутренние нефтеперерабатывающие мощности
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