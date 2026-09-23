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    Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 01:11
    Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанский МИД.

    Стороны рассмотрели текущие вопросы повестки двустороннего сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия.

    Министры также обсудили вопросы интенсификации политического диалога, поощрения взаимных визитов и продолжения контактов на различных уровнях.

    Особое внимание было уделено возможностям в сферах торговли, инвестиций, цифровой трансформации и инноваций, транспорта и логистики, образования и развития человеческого капитала.

    Безвизовый режим для граждан Сингапура, введенный 1 августа 2026 года, был отмечен как новая возможность для укрепления межличностных контактов, визитов, деловых связей и туризма.

    Министры также обменялись мнениями относительно продолжения сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, в том числе в связи с кандидатурами в выборные органы.

    Джейхун Байрамов Вивиан Балакришнан Азербайджан Сингапур
    Azərbaycan-Sinqapur əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib
    Azerbaijan, Singapore discuss expanding bilateral cooperation

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