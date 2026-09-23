Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанский МИД.

Стороны рассмотрели текущие вопросы повестки двустороннего сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия.

Министры также обсудили вопросы интенсификации политического диалога, поощрения взаимных визитов и продолжения контактов на различных уровнях.

Особое внимание было уделено возможностям в сферах торговли, инвестиций, цифровой трансформации и инноваций, транспорта и логистики, образования и развития человеческого капитала.

Безвизовый режим для граждан Сингапура, введенный 1 августа 2026 года, был отмечен как новая возможность для укрепления межличностных контактов, визитов, деловых связей и туризма.

Министры также обменялись мнениями относительно продолжения сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, в том числе в связи с кандидатурами в выборные органы.