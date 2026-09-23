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    Джейхун Байрамов обозначил позицию Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 01:34
    Джейхун Байрамов обозначил позицию Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира - ОБНОВЛЕНО

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принял участие и выступил на заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как сообщает Report, глава МИД подчеркнул приверженность Азербайджана мирному урегулированию вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права, Уставом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Дж. Байрамов также подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает последовательную и активную позицию ОИС и ее Контактной группы по Джамму и Кашмиру в этом вопросе, и отметил важность содействия более широкого международного сообщества в сохранении этого вопроса на международной повестке.

    Было подчеркнуто, что скорейшее справедливое и мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира послужит укреплению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в Южной Азии.

    По словам министра, Азербайджан надеется, что сохранение режима прекращения огня в регионе создаст основу для регионального мира и стабильности путем нормализации отношений между Индией и Пакистаном.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского МИД сообщила в соцсети Х.

    Министр вновь подтвердил приверженность Азербайджана мирному урегулированию спора в соответствии с международным правом, международным гуманитарным правом, Уставом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Министр также подчеркнул важность укрепления мира и стабильности в регионе путем нормализации индийско-пакистанских отношений.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джамму и Кашмир
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüquq yolu ilə həllinə sadiqdir - YENİLƏNİB
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