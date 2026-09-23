Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе нескольких сервисов Федерального бюро расследований США (ФБР) и получении доступа к данным сотрудников ведомства.

Как передает Report, представитель группировки сообщил порталу 404 Media, что хакеры якобы получили данные всех сотрудников ФБР и кандидатов на работу в ведомстве.

В качестве подтверждения группировка передала изданию образец базы данных, который, предположительно, содержит персональную информацию примерно о 5 тыс. сотрудников ФБР. В файле указаны предполагаемые адреса проживания, номера телефонов и даты рождения, а в некоторых случаях - сведения о супругах сотрудников.

404 Media частично подтвердил подлинность представленных данных. В частности, некоторые номера телефонов совпали с данными людей, указанных в файле. Часть номеров, как выяснилось, может принадлежать сотрудникам Министерства юстиции США.

Кроме того, ShinyHunters заявила о взломе сайта вакансий ФБР и разместила на нем сообщение о захвате ресурса. По утверждению группировки, ей также удалось получить доступ к персональным и медицинским данным действующих и бывших сотрудников ФБР, а также информации о всех соискателях.

На данный момент портал подачи заявлений на вакансии ФБР недоступен.

Официальное подтверждение заявлений хакерской группировки со стороны ФБР в приведенных данных не представлено.