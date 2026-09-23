Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР
- 23 сентября, 2026
- 02:03
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе нескольких сервисов Федерального бюро расследований США (ФБР) и получении доступа к данным сотрудников ведомства.
Как передает Report, представитель группировки сообщил порталу 404 Media, что хакеры якобы получили данные всех сотрудников ФБР и кандидатов на работу в ведомстве.
В качестве подтверждения группировка передала изданию образец базы данных, который, предположительно, содержит персональную информацию примерно о 5 тыс. сотрудников ФБР. В файле указаны предполагаемые адреса проживания, номера телефонов и даты рождения, а в некоторых случаях - сведения о супругах сотрудников.
404 Media частично подтвердил подлинность представленных данных. В частности, некоторые номера телефонов совпали с данными людей, указанных в файле. Часть номеров, как выяснилось, может принадлежать сотрудникам Министерства юстиции США.
Кроме того, ShinyHunters заявила о взломе сайта вакансий ФБР и разместила на нем сообщение о захвате ресурса. По утверждению группировки, ей также удалось получить доступ к персональным и медицинским данным действующих и бывших сотрудников ФБР, а также информации о всех соискателях.
На данный момент портал подачи заявлений на вакансии ФБР недоступен.
Официальное подтверждение заявлений хакерской группировки со стороны ФБР в приведенных данных не представлено.