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    Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР

    ИКТ
    • 23 сентября, 2026
    • 02:03
    Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР

    Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе нескольких сервисов Федерального бюро расследований США (ФБР) и получении доступа к данным сотрудников ведомства.

    Как передает Report, представитель группировки сообщил порталу 404 Media, что хакеры якобы получили данные всех сотрудников ФБР и кандидатов на работу в ведомстве.

    В качестве подтверждения группировка передала изданию образец базы данных, который, предположительно, содержит персональную информацию примерно о 5 тыс. сотрудников ФБР. В файле указаны предполагаемые адреса проживания, номера телефонов и даты рождения, а в некоторых случаях - сведения о супругах сотрудников.

    404 Media частично подтвердил подлинность представленных данных. В частности, некоторые номера телефонов совпали с данными людей, указанных в файле. Часть номеров, как выяснилось, может принадлежать сотрудникам Министерства юстиции США.

    Кроме того, ShinyHunters заявила о взломе сайта вакансий ФБР и разместила на нем сообщение о захвате ресурса. По утверждению группировки, ей также удалось получить доступ к персональным и медицинским данным действующих и бывших сотрудников ФБР, а также информации о всех соискателях.

    На данный момент портал подачи заявлений на вакансии ФБР недоступен.

    Официальное подтверждение заявлений хакерской группировки со стороны ФБР в приведенных данных не представлено.

    Хакерская атака (Кибератаки) Федеральное бюро расследований США (ФБР)
    Media: Hakerlər FTB əməkdaşlarının məlumatlarını ələ keçiriblər

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