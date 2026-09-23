"Азеришыг" сообщил о плановых отключениях в ряде регионов
- 23 сентября, 2026
- 02:20
В ряде регионов Азербайджана 23 сентября на время ремонтных работ будут введены плановые отключения.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, в ряде населенных пунктов Сальянского района света не будет с 09:30 до 14:00.
В Агдашском районе с 10:00 до 14:00 перебои будут наблюдаться в селах Абад, Агджаговаг, Эймур, Арабшяки, Гарадеин.
В Бардинском районе ограничения будут введены в селах Кяталпараг, Гурдлар, Пиядалар, Соганвердиляр, Шахвелиляр с 10:00 до 15:00.
В Евлахском районе с 10:00 до 15:00 отключения затронут села Аггыраглы, Балчылы, Джырдахан и Варвара.
В Мингячевире с 10:00 до 14:00 перебои со светом возникнут у абонентов на улицах 20 Января, Муслима Магомаева и Наримана Нариманова.
В Астаринском районе с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии в села Чайоба, Хамошам, Какалос, Ловайин, Пенсер, Сияку, Шахагадж, Тангеруд и Торади.
"После завершения работ абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в ОАО Азеришыг.