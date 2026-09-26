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    Гасли, Колапинто и Норрис сошли на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2

    Спорт
    • 26 сентября, 2026
    • 16:24
    Гасли, Колапинто и Норрис сошли на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2

    Два пилота команды Alpine - Пьер Гасли и Франко Колапинто, а также пилот McLaren Ландо Норрис сошли на Гран-при Азербайджана в результате аварии.

    Как передает Report, чуть ранее сошел Алекс Элбон из Williams.

    После рестарта Макс Ферстаппен обогнал Оскара Пиастри и вышел на второе место. После 41 круга лидирует Джордж Расселл. Всего гонку продолжают 16 пилотов.

    До конца гонки осталось 10 кругов.

    Гран-при Азербайджана завершен для испанского пилота команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо.

    Об этом передает Report.

    Для Aston Martin гонка в Баку завершена, так как оба ее пилота сошли с дистанции.

    После 29 кругов лидирует пилот Mercedes Джордж Расселл. Второе место занимает Оскар Пиастри из McLaren. На третьем месте - Макс Ферстаппен из Red Bull. Всего борьбу продолжают 20 пилотов.

    Пилот Aston Martin Лэнс Стролл сошел с дистанции Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на девятом круге.

    Как сообщает Report, гонщик прекратил борьбу из-за проблемы с болидом. Характер неисправности не уточняется.

    После 10 кругов лидирует пилот Mercedes Джордж Расселл. Второе место занимает Оскар Пиастри из McLaren. На третьем месте - Макс Ферстаппен из Red Bull. Всего борьбу продолжают 21 пилот.

    Формула-1 Джордж Расселл Гран-при Азербайджана Формулы 1
    "Formula 1": "Aston Martin"in daha bir pilotu Bakıdakı yarışda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Fernando Alonso retires from Azerbaijan Grand Prix in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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