Гасли, Колапинто и Норрис сошли на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2

Два пилота команды Alpine - Пьер Гасли и Франко Колапинто, а также пилот McLaren Ландо Норрис сошли на Гран-при Азербайджана в результате аварии.

Как передает Report, чуть ранее сошел Алекс Элбон из Williams.

После рестарта Макс Ферстаппен обогнал Оскара Пиастри и вышел на второе место. После 41 круга лидирует Джордж Расселл. Всего гонку продолжают 16 пилотов.

До конца гонки осталось 10 кругов.

15:56

Гран-при Азербайджана завершен для испанского пилота команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо.

Об этом передает Report.

Для Aston Martin гонка в Баку завершена, так как оба ее пилота сошли с дистанции.

После 29 кругов лидирует пилот Mercedes Джордж Расселл. Второе место занимает Оскар Пиастри из McLaren. На третьем месте - Макс Ферстаппен из Red Bull. Всего борьбу продолжают 20 пилотов.

15:30

Пилот Aston Martin Лэнс Стролл сошел с дистанции Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на девятом круге.

Как сообщает Report, гонщик прекратил борьбу из-за проблемы с болидом. Характер неисправности не уточняется.

После 10 кругов лидирует пилот Mercedes Джордж Расселл. Второе место занимает Оскар Пиастри из McLaren. На третьем месте - Макс Ферстаппен из Red Bull. Всего борьбу продолжают 21 пилот.