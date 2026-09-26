Гасли, Колапинто и Норрис сошли на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2
- 26 сентября, 2026
- 16:24
Два пилота команды Alpine - Пьер Гасли и Франко Колапинто, а также пилот McLaren Ландо Норрис сошли на Гран-при Азербайджана в результате аварии.
Как передает Report, чуть ранее сошел Алекс Элбон из Williams.
После рестарта Макс Ферстаппен обогнал Оскара Пиастри и вышел на второе место. После 41 круга лидирует Джордж Расселл. Всего гонку продолжают 16 пилотов.
До конца гонки осталось 10 кругов.
Гран-при Азербайджана завершен для испанского пилота команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо.
Об этом передает Report.
Для Aston Martin гонка в Баку завершена, так как оба ее пилота сошли с дистанции.
После 29 кругов лидирует пилот Mercedes Джордж Расселл. Второе место занимает Оскар Пиастри из McLaren. На третьем месте - Макс Ферстаппен из Red Bull. Всего борьбу продолжают 20 пилотов.
Пилот Aston Martin Лэнс Стролл сошел с дистанции Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на девятом круге.
Как сообщает Report, гонщик прекратил борьбу из-за проблемы с болидом. Характер неисправности не уточняется.
После 10 кругов лидирует пилот Mercedes Джордж Расселл. Второе место занимает Оскар Пиастри из McLaren. На третьем месте - Макс Ферстаппен из Red Bull. Всего борьбу продолжают 21 пилот.