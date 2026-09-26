"Formula 1": "Aston Martin"in daha bir pilotu Bakıdakı yarışda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 15:51
"Aston Martin"in daha bir pilotu Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında mübarizəni dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu dəfə Fernando Alonso uğursuzluqla üzləşib.
Daha əvvəl onun komanda yoldaşı Lens Stroll yarışdan kənarda qalmışdı.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi bu gün başa çatacaq.
"Aston Martin"in sürücüsü Lens Stroll "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında problemlə üzləşib.
"Report"un məlumatına görə, sürücü 9-cu dövrədə mübarizəni dayandırıb.
O, bolidindəki problem səbəbindən bu halla üzləşib.
Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri bu gün başa çatır.
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Fernando Alonso retires from Azerbaijan Grand Prix in Baku
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