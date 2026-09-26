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    "Formula 1": "Aston Martin"in daha bir pilotu Bakıdakı yarışda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 15:51
    Formula 1: Aston Martinin daha bir pilotu Bakıdakı yarışda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    "Aston Martin"in daha bir pilotu Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə Fernando Alonso uğursuzluqla üzləşib.

    Daha əvvəl onun komanda yoldaşı Lens Stroll yarışdan kənarda qalmışdı.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi bu gün başa çatacaq.

    "Aston Martin"in sürücüsü Lens Stroll "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında problemlə üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, sürücü 9-cu dövrədə mübarizəni dayandırıb.

    O, bolidindəki problem səbəbindən bu halla üzləşib.

    Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri bu gün başa çatır.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Lens Stroll Fernando Alonso
    Гасли, Колапинто и Норрис сошли на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2
    Fernando Alonso retires from Azerbaijan Grand Prix in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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