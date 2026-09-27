İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:05
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

    44 günlük Vətən müharibəsinin başlamasının ildönümü ilə bağlı Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və xidmətin şəxsi heyəti Bakı şəhərində inşa olunan Zəfər parkındakı 8 Noyabr – Zəfər Gününü əks etdirən memorial abidəni ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda şəhid olan Vətən övladlarının əziz xatirəsi yad edilərək memorial kompleksin girişində olan abidə önünə gül dəstələri düzülüb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərancamı ilə hər il sentyabrın 27-si Anım Günü kimi qeyd edilir.

    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    27 Sentyabr - Anım Günü 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti (SHXÇDX)
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