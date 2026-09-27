İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Gürcüstanın Baş naziri: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı bərpa etmək istəyirik

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:11
    Gürcüstanın Baş naziri: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı bərpa etmək istəyirik

    Gürcüstan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı bərpa etmək istəyir.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O qeyd edib ki, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Tramp, həmçinin dövlət katibi Marko Rubio ilə qısa söhbətləri olub və bu görüşlərdə strateji tərəfdaşlığın bərpasının Gürcüstan üçün vacib olduğu vurğulanıb. Kobaxidze Tramp və Rubio ilə söhbətlərin müsbət keçdiyini bildirib.

    İ. Kobaxidzenin sözlərinə görə, Gürcüstan artıq bu istiqamətdə addım atıb və ABŞ-nin cavab tədbirlərini gözləyir.

    "İstəyimiz strateji tərəfdaşlığı bərpa etməkdir. Bizim tərəfimizdən addım atılıb, qarşılıqlı addımlar gözləyirik", – Gürcüstanın Baş naziri bildirib.

    İrakli Kobaxidze Donald Tramp Marko Rubio BMT Baş Assambleyası Gürcüstan-ABŞ münasibətləri
    Кобахидзе: Грузия настроена на восстановление стратегического партнерства с США
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti