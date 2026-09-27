Кобахидзе: Грузия настроена на восстановление стратегического партнерства с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту США Дональду Трампу возобновить стратегическое партнерство двух стран на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кобахидзе сообщил журналистам.

Он отметил, что в Нью-Йорке он провел встречи с Трампом, а также госсекретарем Марко Рубио, в ходе которых была подчеркнута важность для Грузии восстановления стратегического партнерства с США. Кобахидзе сообщил, что переговоры с американской стороной прошли в позитивном ключе.

По словам Кобахидзе, Тбилиси уже предпринял шаги в этом направлении и ожидает ответных мер со стороны Вашингтона.