Кобахидзе: Грузия настроена на восстановление стратегического партнерства с США
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 12:26
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту США Дональду Трампу возобновить стратегическое партнерство двух стран на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кобахидзе сообщил журналистам.
Он отметил, что в Нью-Йорке он провел встречи с Трампом, а также госсекретарем Марко Рубио, в ходе которых была подчеркнута важность для Грузии восстановления стратегического партнерства с США. Кобахидзе сообщил, что переговоры с американской стороной прошли в позитивном ключе.
По словам Кобахидзе, Тбилиси уже предпринял шаги в этом направлении и ожидает ответных мер со стороны Вашингтона.
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