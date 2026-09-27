Luka Modriç Xorvatiya millisindəki rekordunu yeniləyib
Futbol
- 27 sentyabr, 2026
- 12:01
Xorvatiya millisinin kapitanı Luka Modriç şəxsi rekordunu yeniləyib.
"Report"un məlumatına görə, təcrübəli futbolçu buna Çexiya yığmasına 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Millətlər Liqasının oyununda fərqlənməklə nail olub.
O, 41 yaş 17-ci günündə bunu bacarıb.
Bu həm də Modriçin komandada 30-cu qolu olub.
Xatırladaq ki, əvvəlki rekord da Modriçə məxsus idi. O, iyunun 7-də Sloveniya ilə qarşılaşmada fərqlənmişdi.
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