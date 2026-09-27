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    Luka Modriç Xorvatiya millisindəki rekordunu yeniləyib

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:01
    Luka Modriç Xorvatiya millisindəki rekordunu yeniləyib

    Xorvatiya millisinin kapitanı Luka Modriç şəxsi rekordunu yeniləyib.

    "Report"un məlumatına görə, təcrübəli futbolçu buna Çexiya yığmasına 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Millətlər Liqasının oyununda fərqlənməklə nail olub.

    O, 41 yaş 17-ci günündə bunu bacarıb.

    Bu həm də Modriçin komandada 30-cu qolu olub.

    Xatırladaq ki, əvvəlki rekord da Modriçə məxsus idi. O, iyunun 7-də Sloveniya ilə qarşılaşmada fərqlənmişdi.

    Luka Modriç Xorvatiya millisi
    MiniBoss
    MiniBoss

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