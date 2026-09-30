Гран-при Азербайджана Формулы 1 освещали с места событий около 300 представителей медиа
Спорт
- 30 сентября, 2026
- 13:19
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Гран-при Азербайджана "Формулы 1" освещали непосредственно с места событий около 300 представителей местных и зарубежных медиа.
Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
Кроме того, гонка в Баку транслировалась на 56 зарубежных телеканалах.
Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Mercedes Джордж Расселл.
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini 300-ə yaxın media nümayəndəsi hadisə yerindən işıqlandırıb
About 300 media reps cover Formula 1 Azerbaijan Grand Prix on site
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