Гран-при Азербайджана Формулы 1 освещали с места событий около 300 представителей медиа

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" освещали непосредственно с места событий около 300 представителей местных и зарубежных медиа.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Кроме того, гонка в Баку транслировалась на 56 зарубежных телеканалах.

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Mercedes Джордж Расселл.