"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini 300-ə yaxın media nümayəndəsi hadisə yerindən işıqlandırıb
Formula 1
- 30 sentyabr, 2026
- 12:57
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"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini 300-ə yaxın yerli və xarici media nümayəndəsi birbaşa hadisə yerindən işıqlandırıb.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.
Bundan əlavə, Bakıdakı yarış 56 xarici televiziya kanalında yayımlanıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisinin qalibi "Mersedes" pilotu Corc Rassell olub.
Гран-при Азербайджана Формулы 1 освещали с места событий около 300 представителей медиа
About 300 media reps cover Formula 1 Azerbaijan Grand Prix on site
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