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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли: Мне нравится соревноваться в Баку

    Спорт
    • 22 сентября, 2026
    • 11:12
    Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли: Мне нравится соревноваться в Баку

    Французский автогонщик Пьер Гасли, выступающий за команду Формулы-1 Alpine, признался, что ему нравится участвовать в ​​гонках в Баку.

    Как сообщает Report, об этом он сказал в комментарии для пресс-службы представителя Франции.

    30-летний гонщик поделился мыслями о Гран-при Азербайджана:

    "Баку всегда обещает серьезные испытания. Мне нравится там соревноваться, нравятся скоростные и извилистые участки трассы. Кроме того, гонки здесь обычно бывают захватывающими из-за многочисленных возможностей для обгона. В 2021 году я поднимался на подиум в Баку. Но в последние годы работа нашей команды на этой трассе не очень удалась. Надеюсь, у нас будет возможность набрать очки".

    Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.

    Гран-при Азербайджана Формулы-1 Формула-1 Пьер Гасли
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