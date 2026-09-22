Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли: Мне нравится соревноваться в Баку
Спорт
- 22 сентября, 2026
- 11:12
Французский автогонщик Пьер Гасли, выступающий за команду Формулы-1 Alpine, признался, что ему нравится участвовать в гонках в Баку.
Как сообщает Report, об этом он сказал в комментарии для пресс-службы представителя Франции.
30-летний гонщик поделился мыслями о Гран-при Азербайджана:
"Баку всегда обещает серьезные испытания. Мне нравится там соревноваться, нравятся скоростные и извилистые участки трассы. Кроме того, гонки здесь обычно бывают захватывающими из-за многочисленных возможностей для обгона. В 2021 году я поднимался на подиум в Баку. Но в последние годы работа нашей команды на этой трассе не очень удалась. Надеюсь, у нас будет возможность набрать очки".
Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.
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