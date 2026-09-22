"Formula 1" pilotu Pyer Qasli: "Bakıdakı yarışı bəyənirəm"
Formula 1
- 22 sentyabr, 2026
- 10:48
"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Alpin" komandasının pilotu Pyer Qasli Bakıdakı yarışı bəyənir.
"Report" xəbər verir ki, sürücü bu barədə Fransa təmsilçisinin mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
30 yaşlı pilot Azərbaycan Qran-prisi haqqında fikirlərini bölüşüb:
"Bakı həmişə ciddi sınaqlar vəd edir. Mən oradakı yarışda çıxış etməyi bəyənirəm. Trasın yüksək sürətli və dolanbaclı hissələri xoşuma gəlir. Üstəlik, çoxsaylı ötmə imkanları sayəsində buradakı mübarizələr adətən həyəcanlı keçir. 2021-ci ildə Bakıda podiuma yüksəlmişdim. Amma son illərdə bu trasda komandamızın işləri elə də yaxşı getməyib. Ümid edirəm ki, xal qazanmaq üçün imkan əldə edəcəyik".
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.
Son xəbərlər
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12