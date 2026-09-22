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    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Sosial müdafiə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 18:11
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Sentyabrın 22-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib və qaldırılan məsələlər müvafiq qaydada araşdırılacaq, qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll ediləcək.

    "Prezident İlham Əliyevin keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarında rahat və təhlükəsiz yaşayış şəraitinin təmin olunması məqsədilə verdiyi tapşırıqların ardıcıllıqla həyata keçirildiyi, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işlərini diqqətlə izlədiyi və onun göstərişləri ilə müvafiq tədbirlərin görüldüyü vurğulanıb.

    Komitə sədri bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür. Vətəndaşların müraciətləri əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub", - məlumatda vurğulanıb.

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

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