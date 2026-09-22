Ankarada axtarışda olan FETÖ üzvləri saxlanılıb
Region
- 22 sentyabr, 2026
- 18:35
Türkiyənin Ankara şəhərində axtarışda olan Fətullahçı Terror Təşkilatının (FETÖ) üzvləri saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Məlumata görə, saxlanılan şəxslər barəsində "silahlı terror təşkilatına üzv olmaq" ittihamı ilə 6 il 3 ay müddətinə qəti həbs cəzası çıxarılıb.
Ankara Jandarm Cinayət Araşdırma Qrupu (JASAT) tərəfindən şəhər ərazisində axtarışda olan şəxslərin müəyyən edilərək saxlanılması məqsədilə əməliyyat keçirilib.
Əməliyyat zamanı axtarışda olan iki FETÖ üzvü saxlanılıb.
Onlar barəsində müvafiq prosedurlar həyata keçirildikdən sonra cəzaçəkmə müəssisəsinə təhvil veriliblər.
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