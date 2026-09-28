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    Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən beynəlxalq festivalda təqdim olunub

    Xarici siyasət
    • 28 sentyabr, 2026
    • 18:10
    Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən beynəlxalq festivalda təqdim olunub

    Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən beynəlxalq çay festivalında ("Brussels Tea Festival 2026") Azərbaycan çay mədəniyyəti təqdim olunub.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Azərbaycanı ölkənin Brüsseldəki səfirliyinin dəstəyi ilə "Fireland" birliyi təmsil edib.

    "Fireland Azərbaycanlılar Birliyi"nin stendi ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Qonaqlara ənənəvi Azərbaycan çay süfrəsi nümayiş etdirilib, yerli çayın müxtəlif növləri, milli şirniyyatlar və mürəbbələr təqdim olunub. Bundan əlavə, qonaqlara çay mədəniyyətinin Azərbaycanın məişətində və ictimai həyatındakı rolu barədə məlumat verilib. Sərgi ilə tanış olmaqla yanaşı, arzu edənlər Azərbaycan çayını şirniyyatlarla birgə dada biliblər.

    Ümumilikdə festivalda 46 sərgi iştirakçısı təmsil olunub: Belçika, Niderland, Fransa, Yaponiya, Çin, Tayvan, Hindistan, Cənubi Koreya, Almaniya, Çexiya və Şri-Lankadan olan çay evləri və istehsalçıları, keramika ustaları, eləcə də çay sənayesi, mədəniyyətinin digər istiqamətlərinin nümayəndələri.

    Festivalın proqramına dequstasiyalar, seminarlar, müzakirələr, ustad dərsləri və çay mərasimləri daxil idi.

    Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən beynəlxalq festivalda təqdim olunub
    Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən beynəlxalq festivalda təqdim olunub
    Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən beynəlxalq festivalda təqdim olunub
    Azərbaycan çay mədəniyyəti Brüsseldə keçirilən beynəlxalq festivalda təqdim olunub

    Belçika
    Foto
    Азербайджанскую чайную культуру представили на международном фестивале чая в Брюсселе
    Foto
    Azerbaijani tea culture showcased at Brussels Tea Festival 2026
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