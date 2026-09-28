İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və AIIB "yaşıl enerji"nin təşviqinə dəstəyi müzakirə edib

    Maliyyə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 17:57
    Azərbaycan və AIIB yaşıl enerjinin təşviqinə dəstəyi müzakirə edib

    Azərbaycan və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB) arasında "yaşıl enerji"nin təşviqinə verdiyi dəstək barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report"a xəbər verir ki, bu barədə Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib

    M. Cabbarovun sözlərinə görə, bu barədə müzakirələr Dohada keçirilən AIIB-in 11-ci İllik Toplantısı çərçivəsində Bankın prezidenti xanım Zou Jiayi ilə görüşdə aparılıb.

    O bildirib ki, Azərbaycanını həmtəsisçisi olduğu Bankla tərəfdaşlığa önəm verilir: "AIIB-in üzv ölkələrdə infrastrukturun inkişafına, dayanıqlı inkişafa, yaşıl iqtisadiyyata keçidə dəstək barədə fikir mübadiləsi apardıq".

    Nazir qeyd edib ki, Asiya regionunda iqtisadi artımın dəstəklənməsi və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi üzrə layihələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə edilib.

    Mikayıl Cabbarov Zou Jiayi Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB)
    Азербайджан и AIIB обсудили поддержку продвижения зеленой энергетики
    Azerbaijan, AIIB discuss support for green energy development
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:18

    FTB-nin direktor müavini Endryu Beyli istefa verib

    Digər ölkələr
    20:15

    Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    20:12

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Nyu-Yorkda qayıdış hüququ və dekolonizasiyanı qabardıb

    Xarici siyasət
    19:44

    Hindistanın ticarət naziri saziş üzrə danışıqlar üçün ABŞ-yə gedəcək

    Digər ölkələr
    19:32
    Foto

    "Mingəçevir Reqatası-2026" turnirinin püşkatması olub, yarışdan əvvəl hakimlərin iclası keçirilib

    Fərdi
    19:26

    Yəmən parlamenti husilərə qarşı ümumi səfərbərliklə bağlı müraciəti təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:19

    Belarusun Dövlət Hərbi Sənaye Komitəsi Bakıda keçiriləcək ADEX-2026 sərgisində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    19:14

    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:10

    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti