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    Füzulidə "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2026
    • 18:09
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib

    Sentyabrın 29-dan oktyabrın 1-dək keçiriləcək "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turniri öncəsi Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının (ASİNF) nümayəndələri Füzuli sakinləri ilə görüşüb.

    ASİNF-dən "Report"a verilən məlumata görə, Füzulidə yeni salınmış şəhərciyə köç edən sakinlərlə görüş zamanı sentyabrın 29-da Köndələn su anbarında təşkil olunacaq tədbir barədə məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Füzuli "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinin açılış mərasiminə və ilk yarış gününə ev sahibliyi edəcək.

    Saat 11:00-dan etibarən Köndələn su anbarında avarçəkənlərin nümunəvi çıxışları və maraqlı su şouları təşkil olunacaq.

    Eyni zamanda, uşaq və yeniyetmələr üçün müxtəlif viktorinalar və intellektual yarışmalar keçiriləcək, federasiya tərəfindən xatirə hədiyyələri təqdim olunacaq. Füzuli sakinləri üçün həvəskar avarçəkmə qayıqlarında özlərini sınamaq imkanı da yaradılacaq.

    Qeyd edək ki, "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparacaq.

    Sentyabrın 29-da Füzulidə açılış mərasimi və ilk yarışlar keçirildikdən sonra turnir sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-də Mingəçevir "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində davam edəcək

    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib
    Füzulidə Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turniri öncəsi sakinlərlə görüş keçirilib

    Azərbaycan Su İdmanı növləri Federasiyası Mingəçevir Reqatası-2026
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