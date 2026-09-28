İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 28 sentyabr, 2026
    • 17:55
    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub

    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında "Orient express – Vyanadan Bakıya" adlı konsert proqramı təqdim olunub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjimançı Markus Geiselhartın rəhbərliyi və Estrada-simfonik orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Vyanadan Bakıya uzanan özünəməxsus musiqi səyahəti yaşadıb.

    Gecədə M.Geiselhartın əsərləri ilə yanaşı, Rafiq Babayev, Rauf Hacıyev və digər Azərbaycan bəstəkarlarının, eləcə də xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib.

    Konsertdə Azad Quliyev (solo alt saksofon, Əməkdar artist), Firudin Həmidov (solo trumpet), Atabəy İsmayılov (solo tar), Hakim Abdullayev (solo zurna və tütək), Afşin Əlizadə, Elbəy Məmmədzadə və Əli Cəfərzadə (solo fortepiano) və Fəxri Kazım-Nicat (vokal) çıxış ediblər.

    Tamaşaçılara unudulmaz anlar bəxş edən konsert proqramı alqışlarla qarşılanıb.

    Konsert proqramı Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib.

    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub
    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub
    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub
    XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub
    Foto
    Джазовый "Восточный экспресс" связал Вену и Баку на фестивале Узеира Гаджибейли
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:18

    FTB-nin direktor müavini Endryu Beyli istefa verib

    Digər ölkələr
    20:15

    Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    20:12

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Nyu-Yorkda qayıdış hüququ və dekolonizasiyanı qabardıb

    Xarici siyasət
    19:44

    Hindistanın ticarət naziri saziş üzrə danışıqlar üçün ABŞ-yə gedəcək

    Digər ölkələr
    19:32
    Foto

    "Mingəçevir Reqatası-2026" turnirinin püşkatması olub, yarışdan əvvəl hakimlərin iclası keçirilib

    Fərdi
    19:26

    Yəmən parlamenti husilərə qarşı ümumi səfərbərliklə bağlı müraciəti təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:19

    Belarusun Dövlət Hərbi Sənaye Komitəsi Bakıda keçiriləcək ADEX-2026 sərgisində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    19:14

    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:10

    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti