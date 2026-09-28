XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində caz proqramı nümayiş olunub
- 28 sentyabr, 2026
- 17:55
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XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında "Orient express – Vyanadan Bakıya" adlı konsert proqramı təqdim olunub.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjimançı Markus Geiselhartın rəhbərliyi və Estrada-simfonik orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Vyanadan Bakıya uzanan özünəməxsus musiqi səyahəti yaşadıb.
Gecədə M.Geiselhartın əsərləri ilə yanaşı, Rafiq Babayev, Rauf Hacıyev və digər Azərbaycan bəstəkarlarının, eləcə də xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib.
Konsertdə Azad Quliyev (solo alt saksofon, Əməkdar artist), Firudin Həmidov (solo trumpet), Atabəy İsmayılov (solo tar), Hakim Abdullayev (solo zurna və tütək), Afşin Əlizadə, Elbəy Məmmədzadə və Əli Cəfərzadə (solo fortepiano) və Fəxri Kazım-Nicat (vokal) çıxış ediblər.
Tamaşaçılara unudulmaz anlar bəxş edən konsert proqramı alqışlarla qarşılanıb.
Konsert proqramı Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib.