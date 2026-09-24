"Формула 2": На Гран-при Азербайджана стартовал первый квалификационный заезд

На Гран-при Азербайджана "Формулы 2" стартовал первый квалификационный заезд.

Как сообщает Report, заезд начался в 14:00.

Сегодня также состоится второй квалификационный заезд.

Ранее в свободной практике "Формулы 2" лучший результат показал Куш Майни из команды Art Grand Prix.

Гран-при Азербайджана завершится 26 сентября.