"Формула 2": На Гран-при Азербайджана стартовал первый квалификационный заезд
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 14:10
На Гран-при Азербайджана "Формулы 2" стартовал первый квалификационный заезд.
Как сообщает Report, заезд начался в 14:00.
Сегодня также состоится второй квалификационный заезд.
Ранее в свободной практике "Формулы 2" лучший результат показал Куш Майни из команды Art Grand Prix.
Гран-при Азербайджана завершится 26 сентября.
"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB
First Formula 2 qualifying session begins in Baku
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