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    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:35
    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sıralama turu başa çatıb - YENİLƏNİB

    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sıralama turu başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, ən yaxşı nəticəni "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann göstərib.

    "Rodin Motorsport"dan Martinius Stenşorne ikinci, "Campos Rasing"dən Noel Leon üçüncü olub.

    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sıralama turu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 14:00-da start verilib.

    Bu gün ikinci dərəcələrin pilotların daha bir sıralama turu da gerçəkləşəcək.

    Daha əvvəl "Formula 2"-dəki sərbəst yürüşdə "Art Grand Prix" komandasından Kuş Maini ən yaxşı nəticəni göstərib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    В Баку завершился первый квалификационный заезд "Формулы 2" — ОБНОВЛЕНО
    Alex Dunne tops first Formula 2 qualifying session in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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