"Формула 1": Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 10:41
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на Бакинской городской трассе состоялось спортивное мероприятие - забег BCC F1 Weekend Run.
Как сообщает Report, около 250 участников преодолели полный 6-километровый круг трассы "Формулы 1".
В мероприятии также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Забег начался 23 сентября в 22:00. Участники преодолели полный круг трассы по направлению движения болидов "Формулы 1".
Отметим, что стартовавшие сегодня соревнования завершатся 26 сентября.
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