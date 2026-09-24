"Формула 1": Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на Бакинской городской трассе состоялось спортивное мероприятие - забег BCC F1 Weekend Run.

Как сообщает Report, около 250 участников преодолели полный 6-километровый круг трассы "Формулы 1".

В мероприятии также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Забег начался 23 сентября в 22:00. Участники преодолели полный круг трассы по направлению движения болидов "Формулы 1".

Отметим, что стартовавшие сегодня соревнования завершатся 26 сентября.