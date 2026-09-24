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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Формула 1": Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 10:41
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе

    В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" на Бакинской городской трассе состоялось спортивное мероприятие - забег BCC F1 Weekend Run.

    Как сообщает Report, около 250 участников преодолели полный 6-километровый круг трассы "Формулы 1".

    В мероприятии также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    Забег начался 23 сентября в 22:00. Участники преодолели полный круг трассы по направлению движения болидов "Формулы 1".

    Отметим, что стартовавшие сегодня соревнования завершатся 26 сентября.

    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
    Формула 1: Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе

    Фарид Гаибов Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
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