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    "Formula 1": Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:35
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Bakı Şəhər Halqasında fərqli idman tədbiri – "BCC F1 Weekend Run" qaçışı keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, təxminən 250 iştirakçı "Formula 1" trekinin 6 kilometrlik tam dövrəsini qət edib.

    Tədbirə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov da qatılıb.

    Qaçış saat 22:00-da başlayıb. İştirakçılar "Formula 1" bolidlərinin hərəkət etdiyi istiqamətdə trekin tam dövrəsini qət ediblər.

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən yarış sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
    Formula 1: Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Bakı Şəhər Halqası
    Foto
    "Формула 1": Сотни человек приняли участие в забеге на Бакинской городской трассе
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    Baku City Circuit hosts BCC F1 Weekend Run
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