"Formula 1": Bakı Şəhər Halqasında yüzlərlə insan yürüş edib
Formula 1
- 24 sentyabr, 2026
- 10:35
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Bakı Şəhər Halqasında fərqli idman tədbiri – "BCC F1 Weekend Run" qaçışı keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, təxminən 250 iştirakçı "Formula 1" trekinin 6 kilometrlik tam dövrəsini qət edib.
Tədbirə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov da qatılıb.
Qaçış saat 22:00-da başlayıb. İştirakçılar "Formula 1" bolidlərinin hərəkət etdiyi istiqamətdə trekin tam dövrəsini qət ediblər.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən yarış sentyabrın 26-da başa çatacaq.
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