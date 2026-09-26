AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
Biznes
- 26 sentyabr, 2026
- 13:18
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib.
Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qala gecədə müxtəlif ölkələri təmsil edən dövlət rəsmiləri, qlobal investorlar, beynəlxalq maliyyə instutlarının, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və biznes liderləri iştirak edib.
Tədbirdə Azərbaycan musiqisinin nümunələri səsləndirilib.
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