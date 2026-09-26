İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 13:18
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qala gecədə müxtəlif ölkələri təmsil edən dövlət rəsmiləri, qlobal investorlar, beynəlxalq maliyyə instutlarının, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və biznes liderləri iştirak edib.

    Tədbirdə Azərbaycan musiqisinin nümunələri səsləndirilib.

    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi
    Foto
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    Foto
    Azerbaijan Investment Forum gala evening held in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    00:53

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti