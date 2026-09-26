В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
Бизнес
- 26 сентября, 2026
- 13:32
В Баку состоялся гала-вечер II Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Как сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана, в мероприятии участвовали представители государственных органов разных стран, международные инвесторы, представители финансовых институтов и аналитических центров, а также руководители компаний.
На гала-вечере прозвучали произведения азербайджанской музыки.
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