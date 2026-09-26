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    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 13:32
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума

    В Баку состоялся гала-вечер II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Как сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана, в мероприятии участвовали представители государственных органов разных стран, международные инвесторы, представители финансовых институтов и аналитических центров, а также руководители компаний.

    На гала-вечере прозвучали произведения азербайджанской музыки.

    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    В Баку прошел гала-вечер Азербайджанского инвестиционного форума
    II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Фото
    AIIF 2026 çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib
    Фото
    Azerbaijan Investment Forum gala evening held in Baku
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