Antonelli Bakıdakı şənbə yarışında vəziyyəti düzəldəcəyinə ümid edir
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 13:40
"Mercedes"in pilotu, çempionatın lideri Kimmi Antonelli bu gün "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində mövqeyini xeyli yaxşılaşdıracağına ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, dünənki təsnifat mərhələsindən sonra Antonelli yalnız 16-cı yerdən start götürəcək.
"Dünən mən səhvə yol verdim, lakin nəticə çıxardım. Bu gün vəziyyəti düzəltmək üçün imkanlar olacaq, çünki maşınımız sürətlidir. Ümid edirəm ki, mövqeyimi xeyli yaxşılaşdıra biləcəyəm", - o bildirib.
Антонелли надеется отыграться в субботней гонке в Баку
Antonelli hopes to make up ground in Saturday's Baku race
Son xəbərlər
05:15
Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaqEnergetika
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56