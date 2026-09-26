İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Antonelli Bakıdakı şənbə yarışında vəziyyəti düzəldəcəyinə ümid edir

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 13:40
    Antonelli Bakıdakı şənbə yarışında vəziyyəti düzəldəcəyinə ümid edir

    "Mercedes"in pilotu, çempionatın lideri Kimmi Antonelli bu gün "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində mövqeyini xeyli yaxşılaşdıracağına ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, dünənki təsnifat mərhələsindən sonra Antonelli yalnız 16-cı yerdən start götürəcək.

    "Dünən mən səhvə yol verdim, lakin nəticə çıxardım. Bu gün vəziyyəti düzəltmək üçün imkanlar olacaq, çünki maşınımız sürətlidir. Ümid edirəm ki, mövqeyimi xeyli yaxşılaşdıra biləcəyəm", - o bildirib.

    Kimmi Antonelli Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Антонелли надеется отыграться в субботней гонке в Баку
    Antonelli hopes to make up ground in Saturday's Baku race
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti