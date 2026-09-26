Антонелли надеется отыграться в субботней гонке в Баку
Формула 1
- 26 сентября, 2026
- 13:22
Пилот Mercedes, лидер чемпионата Кими Антонелли надеется отыграть много позиций на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в субботу.
Как передает Report, после вчерашней квалификации Антонелли стартует только с 16-го места.
"Вчера я допустил ошибку, но сделал выводы. Сегодня будут возможности отыграться, ведь наша машина быстра. Я надеюсь, что смогу отыграть много позиций", сказал он.
Antonelli Bakıdakı şənbə yarışında vəziyyəti düzəldəcəyinə ümid edir
Antonelli hopes to make up ground in Saturday's Baku race
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