Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Антонелли надеется отыграться в субботней гонке в Баку

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 13:22
    Антонелли надеется отыграться в субботней гонке в Баку

    Пилот Mercedes, лидер чемпионата Кими Антонелли надеется отыграть много позиций на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в субботу.

    Как передает Report, после вчерашней квалификации Антонелли стартует только с 16-го места.

    "Вчера я допустил ошибку, но сделал выводы. Сегодня будут возможности отыграться, ведь наша машина быстра. Я надеюсь, что смогу отыграть много позиций", сказал он.

    Андреа Кими Антонелли Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Antonelli Bakıdakı şənbə yarışında vəziyyəti düzəldəcəyinə ümid edir
    Antonelli hopes to make up ground in Saturday's Baku race
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей