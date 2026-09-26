Антонелли надеется отыграться в субботней гонке в Баку

Пилот Mercedes, лидер чемпионата Кими Антонелли надеется отыграть много позиций на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в субботу.

Как передает Report, после вчерашней квалификации Антонелли стартует только с 16-го места.

"Вчера я допустил ошибку, но сделал выводы. Сегодня будут возможности отыграться, ведь наша машина быстра. Я надеюсь, что смогу отыграть много позиций", сказал он.