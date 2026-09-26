İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 13:32
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında keçirilən İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) çərçivəsində "Yeni investisiya istiqamətləri: daşınmaz əmlak, turizm və şəhər inkişafı" mövzusunda panel sessiya təşkil olunub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sessiyada Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev çıxış edərək, ölkəmizdə şəhərsalma və şəhər inkişafı sahəsində həyata keçirilən layihələr, investisiya imkanları və dayanıqlı şəhər inkişafına dair yanaşmalar barədə məlumat verib.

    Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafı, investisiya imkanları və ölkənin turizm potensialının beynəlxalq səviyyədə təşviqi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib.

    Panel sessiyaya "Zaha Hadid Architects" şirkətinin regional bazar və müştəri əlaqələri üzrə meneceri Məryəm Novruzi moderatorluq edib.

    Sessiyada Monteneqronun turizm naziri Simonida Kordiç, "Sea Breeze" şirkətinin təsisçisi Emin Ağalarov, Azərbaycan Turizm Bürosunun Direktorlar Şurasının sədri Florian Zengştşmid, Paneldə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin İşğaldan azad edilmiş ərazilərin layihələrinin idarə edilməsi şöbəsinin müdiri Ramil Cahangirov, "Avant Group" şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri Əli Hüseynov, "Zaha Hadid Architects" şirkətinin direktoru Manuela Qatto, BMT-nin Məskunlaşma Proqramının Azərbaycan üzrə missiya rəhbəri Anna Soave, "ADEC" MMC-nin ("White City") xüsusi layihə meneceri Yelena Çernova iştirak ediblər.

    Tədbirdə şəhər ərazilərinin yenilənməsi və iri miqyaslı inkişaf layihələri, eləcə də daşınmaz əmlak sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi və çoxfunksiyalı layihələrin inkişafı məsələləri müzakirə edilib. Həmçinin, ağıllı və dayanıqlı şəhərsalma yanaşmaları, beynəlxalq developer şirkətləri və institusional kapitalın imkanları, investisiya üçün hazır şəhər layihələrinin formalaşdırılması və onların investisiya cəlbediciliyinin artırılması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Turizm sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi, turizm məkanlarının kompleks inkişafı, beynəlxalq otel brendləri və kurort layihələrinin yaradılması məsələləri müzakirə edilib.

    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Anar Quliyev Fuad Nağıyev
    На AIIF 2026 обсудили новые инвестиционные направления
    AIIF 2026 discusses new investment areas in real estate, tourism
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    00:53

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti