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    На AIIF 2026 обсудили новые инвестиционные направления

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 13:40
    На AIIF 2026 обсудили новые инвестиционные направления

    В рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026) прошла панельная сессия "Новые инвестиционные направления: недвижимость, туризм и городское развитие".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    Модератором выступила менеджер по региональным рынкам и клиентским связям Zaha Hadid Architects Марьям Новрузи.

    С докладами выступили председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, рассказавший о проектах в сфере градостроительства и городского развития, и глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, представивший инвестиционные возможности туристического сектора.

    В сессии приняли участие министр туризма Черногории Симонида Кордич, основатель Sea Breeze Эмин Агаларов, глава Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгштшмид, представители Государственного комитета по градостроительству, Avant Group, Zaha Hadid Architects, Программы ООН по населенным пунктам и компании ADEC (White City).

    Участники обсудили обновление городских территорий и крупномасштабные проекты развития, привлечение инвестиций в недвижимость, умные и устойчивые подходы к градостроительству, а также привлечение инвестиций в туризм, комплексное развитие туристических зон и создание международных отельных брендов и курортных проектов.

    Туризм в Азербайджане II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
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    AIIF 2026-da Azərbaycanda yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı sessiya baş tutub
    AIIF 2026 discusses new investment areas in real estate, tourism
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