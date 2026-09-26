Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана

Посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман заявил, что будет рад победе одного из своих соотечественников на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как передает Report, об этом посол сообщил во время посещения десятого Гран-при Азербайджана в Баку.

Дипломат осмотрел обновленный паддок Бакинской городской трассы и посетил медиацентр. Ему рассказали об условиях работы прессы и показали центр аккредитации, рабочие помещения журналистов и фотографов, а также зал пресс-конференций. В дни Гран-при в медиацентре работают около 300 представителей местных и зарубежных СМИ.

В беседе с азербайджанскими журналистами Норман отметил, что одна из особенностей бакинского этапа - возможность для болельщиков не только следить за гонкой, но и познакомиться с городом и его достопримечательностями.

"В этом сезоне в "Формуле 1" выступают пять британских пилотов, двое из них - чемпионы мира. Желаю успеха каждому и буду очень рад, если один из британских гонщиков победит в Баку", - сказал посол.

Великобритания занимает особое место в истории чемпионата: первая гонка "Формулы-1" в 1950 году прошла на трассе "Сильверстоун". Страна и сегодня остается одним из центров этого вида спорта.

Отметим, что один из британских гонщиков - Джордж Расселл из Mercedes на Гран-при Азербайджана стартует с поула.