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    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана

    Спорт
    • 26 сентября, 2026
    • 14:07
    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана

    Посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман заявил, что будет рад победе одного из своих соотечественников на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как передает Report, об этом посол сообщил во время посещения десятого Гран-при Азербайджана в Баку.

    Дипломат осмотрел обновленный паддок Бакинской городской трассы и посетил медиацентр. Ему рассказали об условиях работы прессы и показали центр аккредитации, рабочие помещения журналистов и фотографов, а также зал пресс-конференций. В дни Гран-при в медиацентре работают около 300 представителей местных и зарубежных СМИ.

    В беседе с азербайджанскими журналистами Норман отметил, что одна из особенностей бакинского этапа - возможность для болельщиков не только следить за гонкой, но и познакомиться с городом и его достопримечательностями.

    "В этом сезоне в "Формуле 1" выступают пять британских пилотов, двое из них - чемпионы мира. Желаю успеха каждому и буду очень рад, если один из британских гонщиков победит в Баку", - сказал посол.

    Великобритания занимает особое место в истории чемпионата: первая гонка "Формулы-1" в 1950 году прошла на трассе "Сильверстоун". Страна и сегодня остается одним из центров этого вида спорта.

    Отметим, что один из британских гонщиков - Джордж Расселл из Mercedes на Гран-при Азербайджана стартует с поула.

    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана
    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана
    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана
    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана

    Данкан Норман Джордж Расселл Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Фото
    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı "Formula 1" yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub
    Фото
    Duncan Norman wishes British drivers success at Azerbaijan Grand Prix
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