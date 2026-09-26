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    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı "Formula 1" yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 13:58
    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı Formula 1 yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub

    Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dunkan Norman Bakıda keçirilən 10-cu "Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisinin qonağı olub.

    "Report"un məlumatına görə, səfər çərçivəsində səfir Bakı Şəhər Halqasının yenilənmiş paddoku ilə tanış olub, həmçinin Media Mərkəzini ziyarət edib.

    Burada ona media nümayəndələrinin fəaliyyəti üçün yaradılan şərait barədə məlumat verilib.

    Səfir akkreditasiya mərkəzi, jurnalist və fotoqrafların iş otaqları, eləcə də mətbuat konfransı zalı ilə tanış olub.

    Qeyd olunub ki, Qran-pri günlərində Media Mərkəzində 300-ə yaxın yerli və xarici media nümayəndəsi fəaliyyət göstərir.

    Dunkan Norman, həmçinin, yerli media nümayəndələri ilə görüşərək Azərbaycan Qran-prisi ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Səfirin sözlərinə görə, Bakıdakı yarışın əsas xüsusiyyətlərindən biri azarkeşlərə "Formula 1" mübarizəsini izləməklə yanaşı, şəhərlə və onun görməli yerləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaratmasıdır.

    "Bu mövsüm "Formula 1"də beş britaniyalı pilot yarışır və onlardan ikisi dünya çempionudur. Onların hər birinə uğurlar arzulayıram və britaniyalı pilotlardan birinin Bakıda qalib gəlməsinə çox şad olaram", – deyə Dunkan Norman bildirib.

    Qeyd edək ki, Böyük Britaniya "Formula 1" tarixində xüsusi yer tutur. 1950-ci ildə dünya çempionatının ilk yarışı məhz Böyük Britaniyanın Silverstoun trasında keçirilib. Bu gün də ölkə Formula 1-in əsas mərkəzlərindən biri olaraq qalır.

    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı Formula 1 yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub
    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı Formula 1 yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub
    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı Formula 1 yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub
    Böyük Britaniya səfiri Bakıdakı Formula 1 yarışında medianın fəaliyyəti ilə tanış olub
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Dunkan Norman
    Foto
    Данкан Норман пожелал британским пилотам победы на Гран-при Азербайджана
    Foto
    Duncan Norman wishes British drivers success at Azerbaijan Grand Prix
    MiniBoss
    MiniBoss

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