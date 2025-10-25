За 8 месяцев этого года в Азербайджан прибыли более 50 просителей убежища

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Социальная защита
    25 октября, 2025
    16:42
    В январе-августе 2025 года в Азербайджан с целью получения убежища прибыли 58 человек, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, в Азербайджан прибыли 263 человека, получившие статус "беженца" в соответствии с Конвенцией о беженцах, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Также в Азербайджан прибыли 536 человек без гражданства, что на 38,7% меньше, чем за 9 месяцев 2024 года.

