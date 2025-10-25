İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Cari ilin 8 ayında 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib

    Sosial müdafiə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:21
    Cari ilin 8 ayında 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib

    2025-ci cü ilin yanvar-avqust ayları ərzində 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumat görə, bu ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.

    Bundan əlavə, "Qaçqın Konvensiyasına" əsasən "qaçqın" statusu alan 263 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə əvvəlki ilin müvafiq ayları ilə müqayisədə 19,5 % çoxdur.

    Həmçinin heç bir vətəndaşlığı olmayan 536 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 38,7 % azdır.

    Sığınacaq qaçqın Azərbaycan
    За 8 месяцев этого года в Азербайджан прибыли более 50 просителей убежища

