Cari ilin 8 ayında 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib
Sosial müdafiə
- 25 oktyabr, 2025
- 16:21
2025-ci cü ilin yanvar-avqust ayları ərzində 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib.
"Report"un əldə etdiyi məlumat görə, bu ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.
Bundan əlavə, "Qaçqın Konvensiyasına" əsasən "qaçqın" statusu alan 263 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə əvvəlki ilin müvafiq ayları ilə müqayisədə 19,5 % çoxdur.
Həmçinin heç bir vətəndaşlığı olmayan 536 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 38,7 % azdır.
