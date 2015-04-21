​В службу ASAN поступило 20 629 обращений, связанных с SOCAR

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ За первый квартал текущего года в Центры обслуживания №1, 2, 3 и 4 службы ASAN поступило 20 629 обращений в связи с восстановлением утерянных смарт-карт, выдачей лимитов вынужденным переселенцам, взятым на учет или зарегистрированным в местном участке эксплуатации газа, распечаткой сальдо, предоставлением сведений о задолженности, изменением личных данных абонентов, использующих смарт-счетчики, предоставлением информации по использованию смарт-счетчиков.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Все обращения были удовлетворены", - говорится в информации.