    В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

    Социальная защита
    • 26 декабря, 2025
    • 10:25
    В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

    В послевоенный период семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 6,9 тысяч квартир, а лицам с инвалидностью, связанной с войной, - 567 автомобилей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Министерство труда и социальной защиты населения.

    Таким образом, все ожидавшие в очереди лица полностью обеспечены автомобилями.

    семьи шехидов квартиры Минтруда инвалиды
    Postmüharibə dövründə şəhid ailələri və əlillərə 7 minə yaxın mənzil verilib
    Nearly 7,000 apartments provided to martyr families, war-disabled in post-war period in Azerbaijan

