В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

В послевоенный период семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 6,9 тысяч квартир, а лицам с инвалидностью, связанной с войной, - 567 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой Министерство труда и социальной защиты населения.

Таким образом, все ожидавшие в очереди лица полностью обеспечены автомобилями.