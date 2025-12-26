İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Postmüharibə dövründə şəhid ailələri və əlillərə 7 minə yaxın mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    • 26 dekabr, 2025
    • 10:09
    Postmüharibə dövründə şəhid ailələri və əlillərə 7 minə yaxın mənzil verilib

    Postmüharibə dövründə şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 6,9 min mənzil, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 567 avtomobil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bununla da növbədə olanların avtomobillə təminatı başa çatıb.

    Postmüharibə dövrü şəhid ailələri mənzil təminatı

