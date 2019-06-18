В Милли Меджлис представлен документ по защите детей от насилия

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Омбудсмен подготовила документ, связанный с защитой детей от насилия.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Эльмира Сулейманова, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении целей устойчивого развития и справедливого мира".

По ее словам, документ уже представлен в Милли Меджлис.

Она отметила, что уважение прав человека и верховенства закона в Азербайджане создало почву для внутренней стабильности: "В результате политики, проводимой президентом страны, минимальная заработная плата и пенсии населения увеличились. Для установления мира во всем мире будет полезно сотрудничать. Мир - это желание каждого народа. Это также один из основных принципов азербайджанского государства. В Азербайджане подготовлены три основных стратегических документа по защите прав человека. До сих пор в Азербайджане принято 11 актов об амнистии, которые коснулись десятков тысяч человек".