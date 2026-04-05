В городе Физули создано 3 тыс. новых рабочих мест
- 05 апреля, 2026
- 12:43
В городе Физули создано три тысячи новых рабочих мест.
Как сообщает Report, данная информация размещена на странице специального представительства Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах в соцсети X.
"Три тысячи новых рабочих мест, созданных в городе Физули, являются ярким примером мощного экономического потенциала и устойчивого развития нашей страны. Пусть эта новая жизнь, построенная на родных землях, всегда сопровождается благополучием, стабильностью и безопасностью, и наше будущее будет еще более светлым", - говорится в публикации.
Füzuli şəhərində yaradılan 3000 yeni iş yeri ölkəmizin güclü iqtisadi potensialının və davamlı inkişafının bariz nümunəsidir.— Special representation in Ağdam Fuzuli Khojavend (@afx_xn) April 5, 2026
Qoy doğma yurdlarımızda qurulan bu yeni həyat daim firavanlıq, sabitlik və əmin-amanlıqla müşayiət olunsun, gələcəyimiz daha da parlaq olsun.
