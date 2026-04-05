Füzuli şəhərində üç min yeni iş yeri yaradılıb
- 05 aprel, 2026
- 12:36
Füzuli şəhərində üç min yeni iş yeri yaradılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Füzuli şəhərində yaradılan 3000 yeni iş yeri ölkəmizin güclü iqtisadi potensialının və davamlı inkişafının bariz nümunəsidir. Qoy doğma yurdlarımızda qurulan bu yeni həyat daim firavanlıq, sabitlik və əmin-amanlıqla müşayiət olunsun, gələcəyimiz daha da parlaq olsun", - paylaşımda bildirilib.
Füzuli şəhərində yaradılan 3000 yeni iş yeri ölkəmizin güclü iqtisadi potensialının və davamlı inkişafının bariz nümunəsidir.— Special representation in Ağdam Fuzuli Khojavend (@afx_xn) April 5, 2026
Qoy doğma yurdlarımızda qurulan bu yeni həyat daim firavanlıq, sabitlik və əmin-amanlıqla müşayiət olunsun, gələcəyimiz daha da parlaq olsun.
